Roberto Mancini choc su Instagram: l'offesa alle vittime di Coronavirus (Di giovedì 22 ottobre 2020) E' bufera sulla vignetta condivisa dall'allenatore Roberto Mancini su Instagram: "Come ti sei ammalato? Guardando i tg". Si scatenano le reazioni di chi ha toccato con mano il Coronavirus. E' bastata una vignetta apparentemente banale, e probabilmente postata senza pensarci troppo su, a scatenare un vero e proprio polverone su Roberto Mancini. Il noto allenatore … L'articolo Roberto Mancini choc su Instagram: l'offesa alle vittime di Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

