Risultati Europa League, 1ª giornata – Tris di Tottenham e Leicester, l’Arsenal vince in rimonta [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Risultati Europa League – Non solo le tre squadre italiane (Napoli, Roma e Milan), sono scesi in campo anche altri club per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Nella prima fascia di sfide gol e spettacolo tra Lech e Benfica, successo per la squadra ospite. Dominio del Leverkusen contro il Nizza, finisce con un risultato tennistico, Blitz del Granada contro il Psv, vittoria in rimonta dell’Arsenal, ottimo momento anche in Europa League per il Real Sociedad con un gol in pieno recupero. Molto bene Leicester e Tottenham che si regalano i tre punti con lo stesso risultato (3-0). Emozioni tra Villarreal e Sivasspor, finisce 5-3. Ecco tutti i Risultati, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)– Non solo le tre squadre italiane (Napoli, Roma e Milan), sono scesi in campo anche altri club per la primadella fase a gironi di. Nella prima fascia di sfide gol e spettacolo tra Lech e Benfica, successo per la squadra ospite. Dominio del Leverkusen contro il Nizza, finisce con un risultato tennistico, Blitz del Granada contro il Psv, vittoria indell’Arsenal, ottimo momento anche inper il Real Sociedad con un gol in pieno recupero. Molto beneche si regalano i tre punti con lo stesso risultato (3-0). Emozioni tra Villarreal e Sivasspor, finisce 5-3. Ecco tutti i, ...

