Risorse idriche, situazione non preoccupante in Italia: si ferma l’emorragia in Puglia e Basilicata, in calo i grandi laghi del Nord (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Considerato il periodo, la situazione delle Risorse idriche del Paese non è preoccupante, ma induce a riflessione il fatto che, nel 2020, si sia ancora a sperare nella clemenza di Giove Pluvio, perché incapaci di infrastrutturare adeguatamente il territorio di un Paese, che rimane uno dei più ricchi d’acqua al mondo!”: presenta così Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse idriche. Sembra finalmente essersi fermata l’emorragia idrica dai bacini di Puglia e Basilicata nell’attesa che le attese piogge ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Considerato il periodo, ladelledel Paese non è, ma induce a riflessione il fatto che, nel 2020, si sia ancora a sperare nella clemenza di Giove Pluvio, perché incapaci di infrastrutturare adeguatamente il territorio di un Paese, che rimane uno dei più ricchi d’acqua al mondo!”: presenta così Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, il report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle. Sembra finalmente essersita l’emorragia idrica dai bacini dinell’attesa che le attese piogge ...

Le possibili sinergie potrebbero portare un contributo di quasi 6 TWh annui di energia e al recupero di disponibilità di acqua di circa 3 miliardi di metri cubi. Le opportunità del Recovery Fund per 6 ...

L’accqua è un bene primario e l’energia che ci garantisce, oltre che l’assoluta centralità di questa risorsa, impongono scelte politiche di buon governo e tutela. In questo senso va letta la presa di ...

