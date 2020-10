Risate | un coltello bene in vista e musica | così i clandestini festeggiano l’arrivo in Italia video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 ottobre 2020)a tutto volume, volti sorridenti, unben appuntito sventolato in primo piano. È ilgirato da un gruppo disu un barcone diretto in. All’inizio a sorridere e atteggiarsi a favore dicamera sono in tre, poi qualcuno si accorge di quello che sta accadendo e si offre a sua volta sorridente alle riprese.sorridenti sventolano ilIl, nel quale si vedono solo giovani uomini a bordo dell’imbarcazione, è stato divulgato dal deputato leghista Alessandro Morelli. “arrivano inconin mano ea tutto volume”, si legge nella grafica del ...