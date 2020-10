Riforma Pensioni ultime news su Opzione Donna: proroga al 2021 non basta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua il dibattito sulla Riforma delle Pensioni ed in particolare in queste ore si discute sull’Opzione Donna dopo la probabile proroga per il 2021 annunciata dal Governo e dalla Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. Il Comitato Opzione Donna Social ha fatto sapere che la proroga annuale non è sufficiente, come spiega la sua amministratrice Orietta Armiliato. ultime novità Pensioni Opzione Donna: Spadaro annuncia la proroga al 2021 La portavoce del M5S Maria Edera Spadoni ha scritto su facebook annunciando la proroga di Opzione Donna per un altro ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua il dibattito sulladelleed in particolare in queste ore si discute sull’dopo la probabileper ilannunciata dal Governo e dalla Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. Il ComitatoSocial ha fatto sapere che laannuale non è sufficiente, come spiega la sua amministratrice Orietta Armiliato.novità: Spadaro annuncia laalLa portavoce del M5S Maria Edera Spadoni ha scritto su facebook annunciando ladiper un altro ...

