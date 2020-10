Riforma fiscale, i renziani a Conte "E' insufficiente, affrettare i tempi" (Di giovedì 22 ottobre 2020) "La prossima legge di bilancio è ricca di interventi ma relativamente alla Riforma fiscale non c’è ancora molto, guardando nel dettaglio. Una misura presente e concreta sull’IRPEF riguarda la conferma della detrazione aggiuntiva a favore dei lavoratori dipendenti con un... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 ottobre 2020) "La prossima legge di bilancio è ricca di interventi ma relativamente allanon c’è ancora molto, guardando nel dettaglio. Una misura presente e concreta sull’IRPEF riguarda la conferma della detrazione aggiuntiva a favore dei lavoratori dipendenti con un... Segui su affaritaliani.it

marattin : Cosa dobbiamo fare per evitare che anche stavolta, come negli ultimi decenni, la riforma fiscale sia solo “chiacchi… - CislSociale : RT @CislNazionale: ??Positivo rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e l’ #assegnounico per i figli, ma non basta: serve una riform… - Affaritaliani : Riforma fiscale, i renziani a Conte. 'E' insufficiente, affrettare i tempi' - gabryandi : RT @enrico_zanetti: Sono i numeri del Documento Programmatico di Bilancio del Governo a smontare gli annunci del Governo sulla riforma fisc… - davdlight : Bene, e con questi soldi cosa vanno a ripagare? Le pensioni? Il reddito di cittadinanza? Le spese extra che non ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale Riforma fiscale: 8 mld dal 2021, ma è caccia ai fondi. Il piano, dall'evasione al taglio delle detrazioni Money.it Benzinai, gestori chiedono di chiudere 10.000 impianti in tre anni

Chiudere 10.000 impianti di distribuzione di carburanti in tre anni per arrivare a una razionalizzazione della rete. E' la proposta dei gestori -si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, F ...

Covid: in Manovra aiuti per ristoranti, turismo e cultura

Conte, in Legge di Bilancio aiuti specifici per i settori più colpiti dal Covid, ordinanze in Lombardia, Campania e Lazio.

Chiudere 10.000 impianti di distribuzione di carburanti in tre anni per arrivare a una razionalizzazione della rete. E' la proposta dei gestori -si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, F ...Conte, in Legge di Bilancio aiuti specifici per i settori più colpiti dal Covid, ordinanze in Lombardia, Campania e Lazio.