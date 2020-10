Regioni, Sardegna verso lockdown. In Veneto nuove restrizioni. Dad in Puglia (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Sardegna ci sono quasi 4mila attualmente positivi al coronavirus e ieri si è registrato un incremento di 167 nuovi casi. Il governatore Christina Solinas sta pensando a un lockdown regionale di un paio di settimane e quindi di isolare la regione chiudendo i collegamenti aerei e marittimi, ma vietando anche gli spostamenti tra Comuni. Tuttavia non è ancora certo che opti per questa soluzione estrema, è probabile che, invece, per adesso si limiti a un coprifuoco notturno da mezzanotte alle 6 del mattino e che chiuda la grande distribuzione nel fine settimana. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una nuova ordinanza di Solinas che, nel frattempo, si è consultato stamane con i capigruppo di maggioranza e opposizione. Il vero problema in Sardegna è la situazione negli ospedali, che non sembrano in grado ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inci sono quasi 4mila attualmente positivi al coronavirus e ieri si è registrato un incremento di 167 nuovi casi. Il governatore Christina Solinas sta pensando a unregionale di un paio di settimane e quindi di isolare la regione chiudendo i collegamenti aerei e marittimi, ma vietando anche gli spostamenti tra Comuni. Tuttavia non è ancora certo che opti per questa soluzione estrema, è probabile che, invece, per adesso si limiti a un coprifuoco notturno da mezzanotte alle 6 del mattino e che chiuda la grande distribuzione nel fine settimana. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una nuova ordinanza di Solinas che, nel frattempo, si è consultato stamane con i capigruppo di maggioranza e opposizione. Il vero problema inè la situazione negli ospedali, che non sembrano in grado ...

EricrapErikrap : RT @Danilo_Sant65: #lockdown avanti il prossimo:tocca alla #sardegna a guida #centrodestra 'verso chiusura totale per 15 giorni 'Ora mi sem… - allemacc : RT @CesareSacchetti: Solinas prepara un'ordinanza per chiudere la Sardegna per 15 giorni. La Sardegna è una delle regioni più povere d'Euro… - isaisaisais : RT @CesareSacchetti: Solinas prepara un'ordinanza per chiudere la Sardegna per 15 giorni. La Sardegna è una delle regioni più povere d'Euro… - GiuliaTamagnin1 : RT @CesareSacchetti: Solinas prepara un'ordinanza per chiudere la Sardegna per 15 giorni. La Sardegna è una delle regioni più povere d'Euro… - ele9061 : RT @CesareSacchetti: Solinas prepara un'ordinanza per chiudere la Sardegna per 15 giorni. La Sardegna è una delle regioni più povere d'Euro… -