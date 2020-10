Regione, Muzio: «mai parlato di poltrone con Toti» (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Leggo con stupore il comunicato della lista Cambiamo in cui si afferma che io sarei stato 'più volte interpellato' circa il ruolo da ricoprire all'interno dei nuovi assetti regionali. A tal proposito ... Leggi su liguria.bizjournal (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Leggo con stupore il comunicato della lista Cambiamo in cui si afferma che io sarei stato 'più volte interpellato' circa il ruolo da ricoprire all'interno dei nuovi assetti regionali. A tal proposito ...

genovapostnews : Nuovi ruoli in Regione, le precisazioni del consigliere Claudio Muzio (Forza Italia) - BJLiguria : Regione, Muzio: «mai parlato di poltrone con Toti» - - zazoomblog : Regione Liguria polemiche sulla nuova Giunta Toti: le precisazioni del consigliere Claudio Muzio Forza Italia -… - MarioGuglielmi : Nuovi ruoli in Regione Liguria, Claudio Muzio (Forza Italia): “Mai parlato con Toti” - Rivierapress24 : Nuovi ruoli in Regione Liguria, Claudio Muzio (Forza Italia): “Mai parlato con Toti” -