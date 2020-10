Record di contagi nelle Marche, sono 321 i positivi: mai così tanti da inizio emergenza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Record di casi positivi al Coronavirus nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.776 tamponi: 1.707 nel percorso nuove diagnosi e 2.069 ... Leggi su anconatoday (Di giovedì 22 ottobre 2020)di casial Coronavirus. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato cheultime 24 orestati testati 3.776 tamponi: 1.707 nel percorso nuove diagnosi e 2.069 ...

