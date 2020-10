Rebecca, il nuovo adattamento del romanzo di Daphne Du Maurier non trova la sua identità (Di giovedì 22 ottobre 2020) Diretto da Ben Wheatley e interpretato da Lily James e Armie Hammer, Rebecca di Netflix riporta sullo schermo il romanzo di Daphne Du Maurier, già adattato in un celebre film da Alfred Hitchcock. Ma in questo caso, il risultato non convince. Leggi su nospoiler (Di giovedì 22 ottobre 2020) Diretto da Ben Wheatley e interpretato da Lily James e Armie Hammer,di Netflix riporta sullo schermo ildiDu, già adattato in un celebre film da Alfred Hitchcock. Ma in questo caso, il risultato non convince.

badgalfede : RT @MissOHaras: Le recensioni non sono proprio positive per #Rebecca di Ben Wheatley, nuovo adattamento del libro di Daphne du Maurier, che… - AppleRTweet : RT @playblog_it: ? Rebecca su Netflix un nuovo thriller psicologico ? - playblog_it : ? Rebecca su Netflix un nuovo thriller psicologico ? - rebecca_ame : Ci son cascata di nuovo ?? #gregorelli - ilgiornale : Sebbene visivamente notevole, il nuovo adattamento di 'Rebecca' appare poco ispirato: scorre via senza generare ver… -