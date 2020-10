Real Madrid, traballa la panchina di Zidane (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aria pesante al Real Madrid. Alla sconfitta in campionato subita ad opera del Cadice, si è aggiunto il pesante tonfo casalingo nella prima giornata di Champions League contro lo Shahtar Donest, a mettere seriamente in discussione la posizione del tecnico Zinedine Zidane. Chi potrebbe succedere a Zidane? Il destino di Zizou si deciderà nelle prossime due partite: Barcellona in campionato e Borussia in Champions League. Dovessero arrivare altri passi falso, il Presidente dei Blancos, Florentino Perez, si troverebbe costretto a sollevare colui che ha fortemente voluto e capace di conquistare tre Champions consecutive e una Liga. Real Madrid-Shatktar Donetsk 2-3: gli ucraini triplicano i Blancos È possibile ipotizzare due alternative: la prima, più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aria pesante al. Alla sconfitta in campionato subita ad opera del Cadice, si è aggiunto il pesante tonfo casalingo nella prima giornata di Champions League contro lo Shahtar Donest, a mettere seriamente in discussione la posizione del tecnico Zinedine. Chi potrebbe succedere a? Il destino di Zizou si deciderà nelle prossime due partite: Barcellona in campionato e Borussia in Champions League. Dovessero arrivare altri passi falso, il Presidente dei Blancos, Florentino Perez, si troverebbe costretto a sollevare colui che ha fortemente voluto e capace di conquistare tre Champions consecutive e una Liga.-Shatktar Donetsk 2-3: gli ucraini triplicano i Blancos È possibile ipotizzare due alternative: la prima, più ...

