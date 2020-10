Real Madrid in crisi, Florentino negli spogliatoi: su Zidane c’è l’ombra di Raul (Di giovedì 22 ottobre 2020) Momento delicato in casa Real Madrid. Pesantissima sconfitta per i Blancos nel primo match della fase a gironi di Champions League, il ko in casa contro lo Shakhtar rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato la situazione non è entusiasmante, il Real Madrid occupa la terza posizione alle spalle di Real Sociedad e VillarReal, due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Zinedine Zidane. Subito dopo la sconfitta Florentino Perez è sceso negli spogliatoi, una visita di pochi minuti per ribadire la delusione per gli ultimi risultati. Il tecnico è a rischio, esiste già ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Momento delicato in casa. Pesantissima sconfitta per i Blancos nel primo match della fase a gironi di Champions League, il ko in casa contro lo Shakhtar rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato la situazione non è entusiasmante, iloccupa la terza posizione alle spalle diSociedad e Villar, due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Zinedine. Subito dopo la sconfittaPerez è sceso, una visita di pochi minuti per ribadire la delusione per gli ultimi risultati. Il tecnico è a rischio, esiste già ...

