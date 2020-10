Raoul Bova spiega perché è dimagrito tanto, preoccupando i suoi fans (Di giovedì 22 ottobre 2020) Raoul Bova si è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente dimagrito, l’immagine di Bova ha destato anche la preoccupazione dei fans Raoul Bova si è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente dimagrito, l’immagine di Bova ha destato … L'articolo Raoul Bova spiega perché è dimagrito tanto, preoccupando i suoi fans proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 ottobre 2020)si è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente, l’immagine diha destato anche la preoccupazione deisi è presentato alla Festa del Cinema di Roma e ha fatto subito parlare di sé. Visibilmente, l’immagine diha destato … L'articoloperché èproviene da leggilo.org.

WeCinema : #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in an… - CalcioWeb : #RaoulBova dimagrito di 20 kg, l'attore: 'stavo male ed ero ingrassato, ho detto basta' [FOTO] - - EDistratto : Visto con colpevole ritardo il corto di #Muccino: #CalabriaTerraMia. Bello Raoul Bova e bella anche sua moglie, bra… - 361_magazine : #FestadelCinemadiRoma, sorprende la forma fisica di #RaoulBova - giusepppe961 : RT @doluccia16: Non guardate il regista, ma il cortometraggio, con un Raoul Bova, bello, maturo e originario della Calabria, che fonde la s… -