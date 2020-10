Raoul Bova irriconoscibile con 20 kg in meno: cosa è successo all’attore? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lui è uno degli attori più amati e famosi del piccolo e grande schermo italiano. Nelle ultime però, i tantissimi fans di Raoul Bova sono andati in apprensione. L’attore si è infatti presentato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, insieme alla sua compagna Rocho Munoz Morales, con un aspetto totalmente diverso. Apparso … L'articolo Raoul Bova irriconoscibile con 20 kg in meno: cosa è successo all’attore? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lui è uno degli attori più amati e famosi del piccolo e grande schermo italiano. Nelle ultime però, i tantissimi fans disono andati in apprensione. L’attore si è infatti presentato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, insieme alla sua compagna Rocho Munoz Morales, con un aspetto totalmente diverso. Apparso … L'articolocon 20 kg inall’attore? proviene da www.meteoweek.com.

