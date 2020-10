Raoul Bova dimagrito sul red carpet di Roma rassicura i fan: "Sto bene" (FOTO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Raoul Bova, visibilmente dimagrito e con un nuovo look, ha sfilato sul red carpet della Festa del cinema di Roma 2020: l'attore ha detto di stare bene e ha spiegato come ha perso peso. Raoul Bova è apparso molto dimagrito sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2020: l'attore ha spiegato che era ingrassato di venti chili e ha tranquillizzato i fan dichiarando che sta bene e ha perso peso soprattutto grazie all'esercizio fisico. Raoul Bova era uno degli ospiti più attesi alla Festa del cinema di Roma: l'attore la sua compagna Rocio Munoz Morales sono i protagonisti del cortometraggio Calabria, terra mia, scritto e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020), visibilmentee con un nuovo look, ha sfilato sul reddella Festa del cinema di2020: l'attore ha detto di staree ha spiegato come ha perso peso.è apparso moltosul reddella Festa del Cinema di2020: l'attore ha spiegato che era ingrassato di venti chili e ha tranquillizzato i fan dichiarando che stae ha perso peso soprattutto grazie all'esercizio fisico.era uno degli ospiti più attesi alla Festa del cinema di: l'attore la sua compagna Rocio Munoz Morales sono i protagonisti del cortometraggio Calabria, terra mia, scritto e ...

