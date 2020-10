Raoul Bova dimagrito sul red carpet della Festa del Cinema di Roma: "Ho perso 20 chili" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta”: questa la confessione di Raoul Bova in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore 49enne, infatti, è apparso sul red carpet della Festa del Cinema di Roma visibilmente dimagrito, in compagnia della compagna, l’attrice e modella Rocio Munoz Morales, protagonisti martedì sera sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.La coppia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Avevomamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20. Ho detto basta”: questa la confessione diin un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore 49enne, infatti, è apparso sul reddeldivisibilmente, in compagniacompagna, l’attrice e moRocio Munoz Morales, protagonisti martedì sera sul reddeldi.La coppia ...

