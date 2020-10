Raoul Bova dimagrito | l' attore ha perso 20 kg | come si è mostrato alla Festa del Cinema di Roma

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tornano in pubblicoe Rocio Munoz Morales. L'occasione per mostrarsi nuovamente insieme sotto i riflettori; ladeldi. Marito e moglie recitano insieme nel cortometraggio ...

WeCinema : #RomaFF15 Sul red carpet di oggi, la golden hour è per @GabrieleMuccino, Raoul Bova e @RocioMMorales! Stasera in an… - BestMovieItalia : Raoul Bova irriconoscibile sul red carpet della Festa di Roma. I fan sono preoccupati - - pierthegoat : Frega un cazzo di Raoul Bova I suoi film mi fanno cagare - cinemaniaco_fb : ?????????????? Raoul Bova irriconoscibile sul red carpet della Festa di Roma. I fan sono preoccupati… - blogtivvu : Raoul Bova dimagrito di 20 chili: perchè? Foto red carpet Festa del Cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova

La presenza di Raoul Bova sul red carpet in occasione della Festa del Cinema di Roma, non è affatto passata inosservata. L’attore è apparso con un look del tutto rinnovato ma soprattutto molto magro.Tornano in pubblico Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’occasione per mostrarsi nuovamente insieme sotto i riflettori è la Festa del Cinema di Roma. Marito e moglie recitano insieme ...