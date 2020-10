Raoul Bova dimagrito di 20 kg, l’attore: “stavo male ed ero ingrassato, ho detto basta” [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta”, sono le confessioni di Raoul Bova in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ed è sembrato molto dimagrito, si è presentato in compagnia della compagna, l’attrice e modella Rocio Munoz Morales. “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. In alto la FOTOGALLERY con le FOTO di Raoul Bova visibilmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato erodi 20 chili. Hobasta”, sono le confessioni diin un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ed è sembrato molto, si è presentato in compagnia della compagna, l’attrice e modella Rocio Munoz Morales. “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. In alto laGALLERY con ledivisibilmente ...

