Ranking Fifa, l'Italia si conferma al 12° posto (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'Italia si conferma al 12° posto nel Ranking Fifa. In vetta ci sono il Belgio, la Francia e il Brasile. L'Italia è settima tra le nazionali europee. 1) Belgio 1765 punti 2) Francia 1752 punti 3) Brasile 1725 punti 4) Inghilterra 1669 punti 5) Portogallo 1661 punti 6) Spagna 1639 punti 7) Uruguay 1637 punti 8) Argentina 1636 punti 9) Croazia 1634 punti 10) Colombia 1631 punti 11) Messico 1625 punti12) ITALIA 1612 punti 13) Danimarca 1610 punti 14) Germania 1607 punti 15) Paesi Bassi 1596 punti L'articolo Ranking Fifa, l'Italia si conferma al 12° posto ilNapolista.

