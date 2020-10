Rampelli: “Il candidato sindaco di Roma del centrodestra? Serve ancora del tempo per trovare il nome vincente” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il nome per il sindaco di Roma ancora non c’è, ma FdI sta lavorando con gli alleati per trovare un candidato vincente. Lo dice il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, nel corso di una lunga intervista con l’agenzia Dire sulle prossime elezioni comunali. “Fratelli d’Italia ha il maggior numero di proposte” «Meloni, Salvini e Berlusconi hanno detto che per vincere a Roma, diversamente da quanto accaduto in passato, dobbiamo trovare persone che funzionano. Ci vorrà un po’ di tempo – premette Rampelli – Bisogna trovare le persone migliori e certamente FdI, è abbastanza scontato, a Roma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilper ildinon c’è, ma FdI sta lavorando con gli alleati perunvincente. Lo dice il vicepresidente della Camera, Fabio, nel corso di una lunga intervista con l’agenzia Dire sulle prossime elezioni comunali. “Fratelli d’Italia ha il maggior numero di proposte” «Meloni, Salvini e Berlusconi hanno detto che per vincere a, diversamente da quanto accaduto in passato, dobbiamopersone che funzionano. Ci vorrà un po’ di– premette– Bisognale persone migliori e certamente FdI, è abbastanza scontato, a...

sabrinafantauzz : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Rampelli fa neri Conte e il governo: “Vi dovete vergognare. Cosa avete fatto finora?” (video) https://t.co… - Atreju_78 : @fabiorampelli @GiacomoPetrell4 Off topic (forestierismo)... Rampelli per il cdx candidato sindaco di Roma @GiorgiaMeloni - dicofilo : RT @hofattotardi: Rampelli (fdi) alla Camera dice che l’opposizione non viene coinvolta per aiutare nella crisi. Gli ricordo che ieri matti… - vocedelpatriota : Fratelli d’Italia, Rampelli (VPC-FDI): il partito cresce, benvenuto ad Andrea Liburdi esempio di militanza nel soci… - claudiagen : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Rampelli fa neri Conte e il governo: “Vi dovete vergognare. Cosa avete fatto finora?” (video) https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli “Il Migranti: Conte, 'serve sistema Ue bilanciato redistribuzioni e rimpatri' Affaritaliani.it