Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: "Che cavolo di sfortuna" è alta la preoccupazione (Foto) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sabato prossimo Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi balleranno in coppia sulla pista di Ballando con le Stelle? A Storie Italiane un video dei due ballerini con la presenza di Milly Carlucci chiarisce un po' la situazione attuale. Elisa Isoardi è a casa della zia, il piede fasciato, non è più una semplice infiammazione a fermarla. Parla in collegamento con Raimondo Todaro che cerca di farle mantenere la calma, deve riposare, ha parlato con il medico ma commenta: "Che cavolo di sfortuna non abbiamo fatto una settimana in cui eravamo sani tutti e due". E ha ragione, la sua sfortuna sembra si sia accanita su una delle coppie più belle di questa edizione di Ballando con le Stelle, erano tra i ...

