#RadioMediagol LIVE alle 15.00: crisi e covid complicano la stagione del Palermo. Eleven Sports, continua lo scandalo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.itNon bastava la crisi di risultati, ci si è messo anche il covid a rendere più difficile la stagione del Palermo. A rischio le prossime partite dei rosanero. Nel frattempo continua il disastro di Eleven Sports anche ieri in crash e molti stanno mandando le disdette degli abbonamenti.Ne parleremo oggi in diretta su #RadioMediagol alle 15.00 nel corso della nostra trasmissione sportiva in onda sui nostri canali social.Clicca qui:https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/" Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Puoi seguirci anche su YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e su Mediagol.itNon bastava ladi risultati, ci si è messo anche ila rendere più difficile ladel. A rischio le prossime partite dei rosanero. Nel frattempoil disastro dianche ieri in crash e molti stanno mandando le disdette degli abbonamenti.Ne parleremo oggi in diretta su15.00 nel corso della nostra trasmissione sportiva in onda sui nostri canali social.Clicca qui:https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/MediagolNews/posts/1917792921693146/"

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.