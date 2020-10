Quibi | chiude ufficialmente il servizio streaming esclusivo per smartphone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilper, hadichiarato bancarotta e nel giro di pochi mesirà: cosa ne sarà dei suoi show?sarebbe dovuto essere una grande svolta, invecei battenti: ildimobile costato quasi 2 miliardi di dollari, dichiarail fallimento. Il fondatore Jeffrey Katzenberg e il CEO Margaret Cushing "Meg" Whitman ieri hanno tenuto una videochiamata con gli investitori per spiegare la loro decisione dire ildopo poco più di sei mesi dal lancio. In una lettera aperta a dipendenti, investitori e partner pubblicata online, ...

AGI - Più che una meteora, un fuoco fatuo. Dopo soli sei mesi dal lancio chiude Quibi, il servizio di video in streaming capace di raccogliere investimenti pari a 1,8 miliardi in poche settimane e att ...