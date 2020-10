Qual è il plurale di aspirapolvere? | Domanda Milionario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Qual è il plurale di aspirapolvere? Domanda Milionario Qual è il plurale di aspirapolvere? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere Milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma Qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere Milionario? La risposta esatta è gli aspirapolvere. aspirapolvere è infatti un sostantivo maschile, composta dal verbo aspirare e dal sostantivo femminile polvere e per questo rimane invariato al plurale. Di regola, quando il sostantivo ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020)è ildiè ildi? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Maè la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta esatta è gliè infatti un sostantivo maschile, composta dal verbo aspirare e dal sostantivo femminile polvere e per questo rimane invariato al. Di regola, quando il sostantivo ...

