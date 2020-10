Prostituzione al centro massaggi: denunciata la titolare, dipendente indotta al meretricio (Di giovedì 22 ottobre 2020) I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà una 42enne, titolare di un noto centro massaggi con sede a ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà una 42enne,di un notocon sede a ...

La donna aveva adibito il centro da lei gestito a luogo di esercizio del meretricio ... delle pattuglie della Compagnia di Valdagno delle zone oggetto del fenomeno della prostituzione “da strada” al ...

Un nuovo centro massaggi gestito da una donna di nazionalità cinese è stato chiuso nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, ...

