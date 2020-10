Pronostico di Fiorentina-Udinese, 5a giornata di Serie A (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le coppe europee nel weekend tornano i campionati nazionali. Al Franchi di Firenze arriverà l’Udinese di Gotti, fresco del successo conquistato nel finale di partita contro il Parma. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, ed entrambe stanno ancora cercando la forma fisica migliore, con un inizio di stagione non proprio al top. Di seguito andremo a vedere il Pronostico di Fiorentina-Udinese. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini. Udinese (3-5-2): Rodrigo; Becao, De Maio, Samir; Pereyra, De Paul, Arslan, Pussetto, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti. COME ARRIVANO LE DUE ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le coppe europee nel weekend tornano i campionati nazionali. Al Franchi di Firenze arriverà l’di Gotti, fresco del successo conquistato nel finale di partita contro il Parma. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, ed entrambe stanno ancora cercando la forma fisica migliore, con un inizio di stagione non proprio al top. Di seguito andremo a vedere ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez, Caceres; Callejon, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.(3-5-2): Rodrigo; Becao, De Maio, Samir; Pereyra, De Paul, Arslan, Pussetto, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti. COME ARRIVANO LE DUE ...

