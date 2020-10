Promessa di matrimonio: è possibile ripensarci? Ecco le conseguenze (Di giovedì 22 ottobre 2020) Promessa di matrimonio: è possibile ripensarci? Ecco le conseguenze La legge, oltre a porre un ampia varietà di regole che – come ben sappiamo – disciplinano il matrimonio, prevede anche la cosiddetta Promessa di matrimonio. Tuttavia, promettersi reciprocamente il futuro matrimonio, non impedisce che ambo i membri della coppia, o anche uno solo, ripensino in seguito alla correttezza e opportunità di quanto manifestato con la Promessa citata. Possono insomma insorgere dubbi, preoccupazioni ed incertezze, che possono trovare fondamento sugli impegni economici futuri o sulle aspettative nei confronti di chi sarà il proprio consorte. Facciamo allora chiarezza e ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020)di: èleLa legge, oltre a porre un ampia varietà di regole che – come ben sappiamo – disciplinano il, prevede anche la cosiddettadi. Tuttavia, promettersi reciprocamente il futuro, non impedisce che ambo i membri della coppia, o anche uno solo, ripensino in seguito alla correttezza e opportunità di quanto manifestato con lacitata. Possono insomma insorgere dubbi, preoccupazioni ed incertezze, che possono trovare fondamento sugli impegni economici futuri o sulle aspettative nei confronti di chi sarà il proprio consorte. Facciamo allora chiarezza e ...

