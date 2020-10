Previsioni Meteo, tutti i dettagli sul maltempo del weekend (Di giovedì 22 ottobre 2020) Previsioni Meteo – La giornata di domani, venerdì 23, sarà l’ultima della serie a prevalenza anticiclonica sulla nostra penisola e l’alta pressione ne approfitterà proponendo una’avvezione calda fugace, ma piuttosto significativa, con impennata di 6-7°C delle temperature, soprattutto sulle aree centro-meridionali, e valori quasi estivi su diverse regioni. Tuttavia, come già anticipato, il promontorio anticiclonico è destinato ad essere smantellato entro sabato, quando è confermato il transito di un cavo d’onda instabile responsabile di rovesci e temporali irregolarmente distribuiti su buona parte del territorio. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, sarà proprio la giornata di sabato quella più movimentata e nel corso della quale sono attesi le ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)– La giornata di domani, venerdì 23, sarà l’ultima della serie a prevalenza anticiclonica sulla nostra penisola e l’alta pressione ne approfitterà proponendo una’avvezione calda fugace, ma piuttosto significativa, con impennata di 6-7°C delle temperature, soprattutto sulle aree centro-meridionali, e valori quasi estivi su diverse regioni. Tuttavia, come già anticipato, il promontorio anticiclonico è destinato ad essere smantellato entro sabato, quando è confermato il transito di un cavo d’onda instabile responsabile di rovesci e temporali irregolarmente distribuiti su buona parte del territorio. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, sarà proprio la giornata di sabato quella più movimentata e nel corso della quale sono attesi le ...

