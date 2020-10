Previsioni Meteo | Italia spaccata in due | maltempo in intensificazione al Nord Ovest | ondata di caldo estivo al Sud

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020)– Stanno per compiersi due manovre piuttosto importanti nel corso delle prossime 24/36 sul nostro bacino. Da una parte, settori occidentali e settentrionali, avremo un affondo depressionario non eccessivamente ampio, ma piuttosto tagliente, verso la Spagna orientale, Baleari, poi in progressivo trasferimento verso il Golfo del leone e l’alto Tirreno; da un’altra, verso il Mediterraneo centro occidentale, avremo il richiamo, a opera dello stesso cavo d’onda atlantico, di correnti asciutte e molto calde dal territorio algerino-tunisino. La prima manovra, arrecherà un progressivo peggioramento del tempo sulle nostre regioni settentrionali, già da oggi su alcuni settori, ma in maniera più estesa e anche più intensa nel corso di domani; il flusso asciutto ...