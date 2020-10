Previsioni Meteo Inverno, la tendenza stagionale di AccuWeather: stagione tempestosa nel Mediterraneo con rischio alluvioni al Nord Italia, poca neve sulle Alpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arrivano puntuali come ogni anno, le Previsioni Meteo sull’Inverno di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Europa meridionale Con il passaggio dall’autunno all’Inverno, la principale traiettoria per le tempeste sembra spostarsi verso sud con molte tempeste che si muovono sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo. “Credo che rispetto a quello che abbiamo visto negli altri anni in Spagna, Portogallo e Francia meridionale, sarà molto più tempestoso”, afferma Alan Reppert, Meteorologo di AccuWeather dal 2001. Alcune delle grandi città dell’Europa che potrebbero sperimentare condizioni di tempesta in Inverno a causa di questo pattern ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arrivano puntuali come ogni anno, lesull’di, autorevole centrorologico statunitense. Europa meridionale Con il passaggio dall’autunno all’, la principale traiettoria per le tempeste sembra spostarsi verso sud con molte tempeste che si muovono sull’Europa meridionale e sul. “Credo che rispetto a quello che abbiamo visto negli altri anni in Spagna, Portogallo e Francia meridionale, sarà molto più tempestoso”, afferma Alan Reppert,rologo didal 2001. Alcune delle grandi città dell’Europa che potrebbero sperimentare condizioni di tempesta ina causa di questo pattern ...

