Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani piogge al Centro/Nord, nubi in aumento al Sud (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 23 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord: cielo velato sull’Emilia-Romagna; nuvolosità diffusa sulle altre regioni e sull’Appennino emiliano-romagnolo con precipitazioni deboli ma diffuse su Nord-ovest, più intense sulla Lombardia settentrionale, in estensione diurna alle restanti zone; nevicate oltre i 2300 metri sui rilievi di confine occidentali. Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Sardegna orientale, Umbria settentrionale e Toscana con piogge e rovesci associati su quest’ultima, dapprima sul settore appennino e poi su tutta la regione; velature estese sul restante settore in un contesto prettamente asciutto. Sud e Sicilia: ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, venerdì 23 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’. Al: cielo velato sull’Emilia-Romagna; nuvolosità diffusa sulle altre regioni e sull’Appennino emiliano-romagnolo con precipitazioni deboli ma diffuse su-ovest, più intense sulla Lombardia settentrionale, in estensione diurna alle restanti zone; nevicate oltre i 2300 metri sui rilievi di confine occidentali.e Sardegna: addensamenti compatti su Sardegna orientale, Umbria settentrionale e Toscana cone rovesci associati su quest’ultima, dapprima sul settore appennino e poi su tutta la regione; velature estese sul restante settore in un contesto prettamente asciutto. Sud e Sicilia: ...

