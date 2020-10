Premio Sakharov all’opposizione biellorussa: «Hanno dalla loro ciò che la forza bruta non potrà mai sconfiggere» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiunque abbia seguito la storia recente della Bielorussia, anche solo vedendo immagini e video sui social, non fatica sicuramente a crederlo. Il riconoscimento dato dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero e la difesa de diritti umani – il Premio Sakharov – quest’anno è andato all’opposizione in Bielorussia perché «dal loro lato Hanno qualcosa che la forza bruta non potrà mai sconfiggere: la verità». Il 2020 segna il riconoscimento da parte dell’Europa «alle donne e agli uomini dell’opposizione democratica bielorussa». LEGGI ANCHE >>> Boldrini, Fiano e Quartapelle bloccati in aeroporto perché «sgraditi in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiunque abbia seguito la storia recente della Bielorussia, anche solo vedendo immagini e video sui social, non fatica sicuramente a crederlo. Il riconoscimento dato dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero e la difesa de diritti umani – il– quest’anno è andato all’opposizione in Bielorussia perché «dallatoqualcosa che lanon potrà mai: la verità». Il 2020 segna il riconoscimento da parte dell’Europa «alle donne e agli uomini dell’opposizione democratica bielorussa». LEGGI ANCHE >>> Boldrini, Fiano e Quartapelle bloccati in aeroporto perché «sgraditi in ...

