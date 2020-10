Potrebbe scattare un nuovo lockdown in Italia? Ecco come e quando (Di giovedì 22 ottobre 2020) Foto FlickrMassimo 2.300 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Se il numero dovesse essere superato, l’Italia rischierebbe un nuovo lockdown con la chiusura delle attività non essenziali e il divieto di spostamento tra le Regioni. Probabile nuovo lockdown in Italia Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ il governo Potrebbe chiudere nuovamente le attività non essenziali e attuare il divieto di spostamento tra le Regioni. Al momento la misura è esclusa, ma se dovesse essere superata la soglia dei ricoverati in terapia intensiva (2300), scatterebbe la chiusura. Governo e Regioni collaborano in base all’indice Rt delle varie aree. L’Istituto Superiore di Sanità ha individuato il livello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Foto FlickrMassimo 2.300 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Se il numero dovesse essere superato, l’rischierebbe uncon la chiusura delle attività non essenziali e il divieto di spostamento tra le Regioni. ProbabileinSecondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ il governochiudere nuovamente le attività non essenziali e attuare il divieto di spostamento tra le Regioni. Al momento la misura è esclusa, ma se dovesse essere superata la soglia dei ricoverati in terapia intensiva (2300), scatterebbe la chiusura. Governo e Regioni collaborano in base all’indice Rt delle varie aree. L’Istituto Superiore di Sanità ha individuato il livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe scattare Nuovo lockdown potrebbe scattare se superata soglia di 2300 pazienti in terapia intensiva Fanpage.it C’è una soglia ben precisa che farà scattare un nuovo lockdown in Italia

Scongiurato, allontanato, respinto. Fino a questo momento, le forze politiche di maggioranza stanno cercando di non pensare all’ipotesi di un nuovo lockdown nei prossimi giorni. Tuttavia, la situazion ...

Lombardia, scatta il coprifuoco dalle 23. Con l’autocertificazione

Da oggi alle 23 scattano le nuove misure previste dall'ordinanza congiunta per cercare di rallentare il contagio.

Scongiurato, allontanato, respinto. Fino a questo momento, le forze politiche di maggioranza stanno cercando di non pensare all'ipotesi di un nuovo lockdown nei prossimi giorni. Tuttavia, la situazion ...