Possession – L'appartamento del diavolo (2020): Trailer Italiano del film Horror – HD Diretto da: Albert Pintó, Phil Grabsky Cast: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Iván Renedo, Conchita Velasco, Javier Botet, María Ballesteros, Rosa Alvarez, Almudena Salort Possession – L'appartamento del diavolo in uscita In tutti i cinema italiani dal 29 ottobre 2020. Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno ...

