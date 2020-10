Positions è il nuovo singolo di Ariana Grande | ecco un’anteprima

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildista per arrivare. L’artista, che nei mesi scorsi ha fatto successo con Lady Gaga in Rain On Me, rilascerà il brano il 23 ottobre prossimo ma ha già concesso un piccolo assaggio di quello che sarà il suo ritorno musicale. La cover collegata alha già ricevuto il pieno di like. La collaborazione con Lady Gaga rimane un piacevole ricordo ed è ora arrivato il momento di correre da sola con unalbum che sarà accompagnato da undi prossima pubblicazione. L’annuncio è arrivato in maniera inaspettata, dopo che per tanti mesi si attendeva un suo ritorno. Ildovrebbe anche anticipare l’album omonimo, che dovrebbe uscire il 30 ...