Porsche Design Huawei Watch GT2 è il nuovo smartwatch di fascia alta

Porsche Design e Huawei uniscono ancora una volta le forze per presentare uno smartWatch di lusso, che porta il Design a un'altro livello.

Ma un evento Huawei non può dirsi tale se non ci sono anche le versioni speciali firmate Porsche Design, e così è stato anche quest'anno. Debuttano dunque Huawei Mate 40 RS e lo smartwatch Huawei ...

Huawei ha presentato quest'oggi un nuovo modello di smartwatch; parliamo di Huawei Watch GT 2 Porsche Design. Ecco a voi tutte le sue caratteristiche. Lo smartwatch presenta un corpo in titanio che ...

