Porcobrado – Milano

(Di venerdì 23 ottobre 2020)Via Jacopo dal Verme, 17 – 20159Tel. 338/3339120 Sito Internet: www..it Tipologia: panineria Prezzi: tagliereda 12€, panino9€, panino PorcoBradino 6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAIndimenticabile. Non servono altre parole per descrivere il panino assaggiato in questo locale aperto da poco nel modaiolo quartiere Isola. Una sorta di michetta, fatta con grano antico Verna e lievito madre, ripiena di succose, morbide e saporite fettine di spalla di Cinta Senese “affumicata a freddo con legna da frutto (melo e ciliegio), salata e marinata, poi cotta prima sottovuoto, quindi nel barbecue per un totale di 14 ore”, come ci racconta Lino Nastri, uno degli entusiasti soci di. La carne ...