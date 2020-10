Polizia in Lamborghini a 230 km/h: da Padova a Roma per trasportare un rene, e salvare una vita, (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una vita salvata, grazie ad una Lamborghini . La Polizia di Stato, utilizzando un'auto Lamborghini Huracan, ha trasportato qualche giorno fa un rene da Padova al Policlinico Gemelli di Roma : c'era ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unasalvata, grazie ad una. Ladi Stato, utilizzando un'autoHuracan, ha trasportato qualche giorno fa undaal Policlinico Gemelli di: c'era ...

