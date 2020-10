Pokémon GO: eventi speciali per Halloween (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pokémon GO festeggia Halloween con eventi speciali in programma dal 24 ottobre al 4 novembre. Per l’occasione, Gengar e Sableye indosseranno costumi Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di Halloween su Pokémon GO. Niantic Labs si prepara a celebrare la notte delle streghe con una serie di eventi dedicati, in programma dal 24 ottobre fino al… L'articolo Pokémon GO: eventi speciali per Halloween Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pokémon GO festeggiaconin programma dal 24 ottobre al 4 novembre. Per l’occasione, Gengar e Sableye indosseranno costumi Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento disu Pokémon GO. Niantic Labs si prepara a celebrare la notte delle streghe con una serie didedicati, in programma dal 24 ottobre fino al… L'articolo Pokémon GO:perCorriere Nazionale.

