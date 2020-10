Pirlo e Gattuso unici pokeristi: solo Juve e Napoli su quattro obiettivi (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Four goals. One, Two, Three, and Four. quattro chance solo per Juve e Napoli . In lotta su tre fronti invece Inter , Atalanta , Lazio , Roma e Milan . Scudetto , Champions , Coppa Italia e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Four goals. One, Two, Three, and Four.chanceper. In lotta su tre fronti invece Inter , Atalanta , Lazio , Roma e Milan . Scudetto , Champions , Coppa Italia e ...

Rino Gattuso sta dimostrando adattamento ed intelligenza per l ... La Juve resta favorita, ma il passaggio da Sarri a Pirlo comporterà dei problemi. Sarri non è stato compreso alla Juventus e credo ...

Pirlo e Gattuso unici pokeristi: solo Juve e Napoli su quattro obiettivi

Altro che “triplete”, Pirlo e Gattuso seduti addirittura al tavolo del poker anche se appare decisamente complicato centrare quattro bersagli nella stessa stagione, ma al momento tutto è ancora possib ...

