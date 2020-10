Piemonte, auto sepolte da quattro metri di fango e detriti: così i vigili del fuoco recuperano le vetture dopo l’alluvione di ottobre – Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) vigili del fuoco al lavoro a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, dove alcune auto sono state sepolte da 4 metri di fango e detriti in seguito all’alluvione del 2 ottobre. Nelle immagini le operazioni di rimozione di un’auto alimentata a gpl. L'articolo Piemonte, auto sepolte da quattro metri di fango e detriti: così i vigili del fuoco recuperano le vetture dopo l’alluvione di ottobre – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)delal lavoro a Limone, in provincia di Cuneo, dove alcunesono stateda 4diin seguito all’alluvione del 2. Nelle immagini le operazioni di rimozione di un’alimentata a gpl. L'articolodadi: così idellel’alluvione diproviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte auto Incentivi auto Piemonte, in arrivo sconti fino a 22.000 euro Tuttosport Troppe auto in circolazione, Torino paga caro i costi sociali dello smog

I costi dell’inquinamento dell’aria connessi all’alto numero di automobili in circolazione e alla carenza del trasporto pubblico incidono sul portafoglio degli italiani più che nel resto d’Europa.

