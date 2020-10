Perissinotto (Eurizon): “MES, SURE E Recovery sostengano economia reale” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo come l’attuale con livelli di tassi a zero se non addirittura negativi, la scelta migliore è andare verso un’asset allocation più diversificata e con una componente di rischio o di volatilità implicita più elevata. I risparmiatori italiani tendenzialmente temono la volatilità e spesso la confondono con il rischio. Noi asset manager sappiamo gestire il rischio, offrendo soluzioni di prodotto che sono rispondenti alle diverse propensioni dei risparmiatori. Ma credo sia fondamentale la creazione di un patto tra noi che facciamo produzione, il mondo della distribuzione e il regolatore che crea le condizioni, per trasformare il risparmiatore italiano in un investitore consapevole”. Lo ha detto Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo come l’attuale con livelli di tassi a zero se non addirittura negativi, la scelta migliore è andare verso un’asset allocation più diversificata e con una componente di rischio o di volatilità implicita più elevata. I risparmiatori italiani tendenzialmente temono la volatilità e spesso la confondono con il rischio. Noi asset manager sappiamo gestire il rischio, offrendo soluzioni di prodotto che sono rispondenti alle diverse propensioni dei risparmiatori. Ma credo sia fondamentale la creazione di un patto tra noi che facciamo produzione, il mondo della distribuzione e il regolatore che crea le condizioni, per trasformare il risparmiatore italiano in un investitore consapevole”. Lo ha detto Saverio, Amministratore Delegato di, ...

Lo ha detto Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, partecipando nell’ambito dell’iniziativa “R-Evolution” di Assogestioni, alla conferenza “Il fattore ‘R’ a sostegno del mondo ...

