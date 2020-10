‘People have the power’, Patti Smith canta per le vie di New York ed esorta gli americani a votare (Di giovedì 22 ottobre 2020) “People have the power”. Patti Smith si improvvisa artista di strada per un giorno a New York. Accompagnata da un chitarrista, la cantautrice 73enne si è esibita per le vie della Grande Mela col suo brano più celebre. E lo ha fatto con uno scopo preciso: invitare gli americani ad andare a votare per le prossime presidenziali. L'articolo ‘People have the power’, Patti Smith canta per le vie di New York ed esorta gli americani a votare proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Peoplethe power”.si improvvisa artista di strada per un giorno a New. Accompagnata da un chitarrista, lautrice 73enne si è esibita per le vie della Grande Mela col suo brano più celebre. E lo ha fatto con uno scopo preciso: invitare gliad andare aper le prossime presidenziali. L'articolo ‘Peoplethe power’,per le vie di Newedgliproviene da Il Fatto Quotidiano.

