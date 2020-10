Pensioni d’oro, la Consulta dichiara illegittima la durata del taglio approvato nel 2018 per chi prende più di 100mila euro annui (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il taglio alle Pensioni d’oro approvato dal governo gialloverde nel dicembre 2018 è in parte illegittimo. A stabilirlo è la Corte costituzionale con una sentenza destinata a fare discutere. In attesa di conoscere le motivazioni, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere che una parte del provvedimento in realtà resta in piedi: si tratta del “raffreddamento” della rivalutazione degli assegni Pensionistici per il triennio 2019-2022. La fetta più consistente della sforbiciata voluta da M5s-Lega, invece, destinata a chi prende più di 100mila euro lordi all’anno, dovrà essere rivista. Si tratta del cosiddetto “contributo di solidarietà” che prevede una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilalled’orodal governo gialloverde nel dicembreè in parte illegittimo. A stabilirlo è la Corte costituzionale con una sentenza destinata a fare discutere. In attesa di conoscere le motivazioni, l’Ufficio stampa dellafa sapere che una parte del provvedimento in realtà resta in piedi: si tratta del “raffreddamento” della rivalutazione degli assegnistici per il triennio 2019-2022. La fetta più consistente della sforbiciata voluta da M5s-Lega, invece, destinata a chipiù dilordi all’anno, dovrà essere rivista. Si tratta del cosiddetto “contributo di solidarietà” che prevede una ...

