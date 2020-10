Pensione di reversibilità: non spetta all’ex coniuge divorziato se l’importo dell’assegno è irrisorio (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Corte di Cassazione con la sentenza numero 20477 del 2020 ha stabilito che la Pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato non spetta se l’importo dell’assegno divorzile è irrisorio. Una sentenza molto importante visto che la Pensione di reversibilità viene corrisposta al coniuge divorziato solo se è titolare di assegno divorzile ma se l’importo è irrisorio non sussiste la funzione di sostentamento che l’assegno in questione dovrebbe avere e se non è presente il sostegno economico in vita non potrà esserci neanche dopo la morte dell’ex coniuge. La sentenza La questione nasce dalla richiesta di riconoscimento della ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Corte di Cassazione con la sentenza numero 20477 del 2020 ha stabilito che ladi reversibilità all’exnonse l’importo dell’assegno divorzile è. Una sentenza molto importante visto che ladi reversibilità viene corrisposta alsolo se è titolare di assegno divorzile ma se l’importo ènon sussiste la funzione di sostentamento che l’assegno in questione dovrebbe avere e se non è presente il sostegno economico in vita non potrà esserci neanche dopo la morte dell’ex. La sentenza La questione nasce dalla richiesta di riconoscimento della ...

