Pelè | ottant' anni da O' Rey | tre Mondiali vinti | il calcio fatto persona

'Ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido'. Edson Arantes do Nascimiento, meglio conosciuto come Pelè, domani compie 80 anni. E aggunge: 'Spero che quando andrò in ...

«Ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido». Edson Arantes do Nascimiento, meglio conosciuto come Pelè, domani compie 80 anni. E aggunge: «Spero che quando andrò in cielo ...

Pelè compie 80 anni: ecco le curiosità sul fuoriclasse

Pelè - © www.giornaledibrescia.it Se il calcio non si fosse chiamato così, avrebbe dovuto essere denominato Pelè. Il pensiero di Jorge Amado è anche quello di 200 milioni di brasiliani. Che, coerentem ...

