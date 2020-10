Pasta | storia della ricetta del perduto grande amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020), immagine realizzata dal pittore Sergio TotaroBenvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Con l’avvicinarsi del WorldDay abbiamo deciso di dedicare il nostro racconto di oggi a questo squisito alimentodieta mediterranea. Ci siamo ispirati anche ad una famosa leggenda riportata nel libro “Leggende napoletane” di Matilde Serao sulla nascita dei gustosi maccheroni al ragù., l’inzio Era in punto di morte ma ancor non capiva come fosse possibile tutto questo. Giovanna Di Canzio aveva pensato che con la ricchezza si poteva comprare tutto pure l’immortalità ma era davvero ricca? O era rimasta più povera di prima?. Queste due domande incominciavano ad angustiarla mentre la mente iniziava a riempirsi con ricordi del suo vecchio ...