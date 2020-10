Parma, positivo membro dello staff: è in isolamento, negativi gli altri giocatori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il coronavirus continua a imperversare all’interno del gruppo squadra del Parma. Dopo lo stop a sette giocatori prima del match con l’Udinese per contagio Covid, i crociati, con una nota ufficiale, rendono noto che ”il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha dato esito negativo per tutti i membri del gruppo squadra”. Si aggiunge, però, la positività di un membro dello staff e quindi “in ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l’isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l’esterno”. I primi sette giocatori contagiati inizialmente, nel frattempo, sono ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il coronavirus continua a imperversare all’interno del gruppo squadra del. Dopo lo stop a setteprima del match con l’Udinese per contagio Covid, i crociati, con una nota ufficiale, rendono noto che ”il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha dato esito negativo per tutti i membri del gruppo squadra”. Si aggiunge, però, la positività di une quindi “in ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l’fiduciario senza avere alcun contatto con l’esterno”. I primi settecontagiati inizialmente, nel frattempo, sono ancora ...

