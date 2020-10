Parla Maria Teresa Ruta: tradimenti di Amedeo Goria e fine del matrimonio (Di giovedì 22 ottobre 2020) La conduttrice confessa di essere stata più volte tradita dall'ex marito: i fatti si sarebbero svolti durante le trasferte professionali del giornalista L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 22 ottobre 2020) La conduttrice confessa di essere stata più volte tradita dall'ex marito: i fatti si sarebbero svolti durante le trasferte professionali del giornalista L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : MARIA PARLA DEI PIEDI DEI CORTEGGIATORI E NOI QUI MUTI A GUARDARE. #uominiedonne - Manu61318556 : @LadyButterflai @_vitroia_ Parla apertamente della sua antipatia verso la ruta ?? Ma dove ?? ?? La sparla sinceramen… - Maria_TAELand : Non si può proprio non essere travolti da questi meravigliosi sorrisi,da questi sguardi,dall'espressione dolcissima… - LiberoDeMente : Questo #Papa è così liberale che ho un dubbio, vuoi vedere che quando parla di Maria non si riferisce alla Santa Vergine? #PapaFrancesco - maria__nappo : RT @distrettododici: PERCHÉ PARLA DI SCALE DA OGGI? AHAHAHA #gfvip -