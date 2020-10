Papà gay telefona al Papa: le sue parole sono commoventi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Commovente telefonata tra Papa Francesco ed un padre gay: le parole dette dal pontefice sono incredibilmente toccanti Un’inaspettata ed incredibile emozione quella provata da Andrea Rubera, padre gay di due… Questo articolo Papà gay telefona al Papa: le sue parole sono commoventi è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020) Commoventeta traFrancesco ed un padre gay: ledette dal ponteficeincredibilmente toccanti Un’inaspettata ed incredibile emozione quella provata da Andrea Rubera, padre gay di due… Questo articolo Papà gayal: le sueè stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

repubblica : Coppie gay, papa Francesco: 'Sì a legge sulle unioni civili' - NicolaPorro : #PapaFrancesco sarà anche animato dalle migliori intenzioni, ma - come osserva @MaxDelPapa - a volte si comporta c… - Agenzia_Ansa : Il Papa apre alle unioni civili per le coppie gay. 'Gli omosessuali hanno il diritto di far parte di una famiglia.… - ALisimberti : RT @InVeritatetweet: Papa e gay, frasi sconcertanti, ma il fedele è obbligato a pensare il contrario - FigliContesi : RT @SergioLegram: @LaFionda2020 Hanno preso una intervista del 2019 alla tv messicana tagliando dei pezzi soprattutto dove afferma che rima… -

